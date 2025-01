Gqitalia.it - La Lynk & Co 01 è tutta nuova e ora puoi decidere se acquistarla o noleggiarla

La; Co 01, ovvero l’auto che si può guidare attraverso formule flessibili, è stata appena aggiornata e adesso si può acquistare in una veste, beneficiando di quattro anni di garanzia. Molte novità del nuovo modello sono derivate dai back espressi dai clienti attraverso l’app Co:lab, presente su tutte le auto, nei primi tre anni di vita del brand. Così ci sono stati diversi cambiamenti nel design e nella proposta dei colori, che si aggiungono a unaarchitettura elettrica, al propulsore termico rinnovato e a un’esperienza digitale tra le più avanzate nel settore. Il look è diventato più ricercato grazie al nuovo disegno dei fari, della calandra e dei cerchi in lega, ma la tecnologia rimane centrale in ogni dettaglio della 01: all’interno dell'abitacolo, per esempio, il sistema di infotainment è stato perfezionato per garantire tempi di risposta più rapidi, assicurando al guidatore un accesso continuo a tutte le funzioni quando necessario.