Ita Airways-Lufthansa, ultimi dettagli da limare: slitta il closing

sta ultimando iper il pagamento dei 325 milioni di euro necessari all’acquisizione del 41 per cento di Ita, operazione che rappresenta «la più grande acquisizione nella storia della compagnia», come dichiarato dal ceo Carsten Spohr al Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sebbene inizialmente il 13 gennaio fosse indicato come data possibile per il, fonti qualificate riferiscono che la chiusura potrebbere di alcuni giorni, con il 15 gennaio come data probabile.Il progetto di Lufhansa: il 100 per cento entro il 2029 e nuove assunzioni in GermaniaL’operazione prevede un graduale aumento della partecipazione, fino a raggiungere il 100 per entro il 2029 per un costo totale di 829 milioni di euro. La prossima assemblea degli azionisti sarà decisiva per definire il nuovo consiglio di amministrazione, che passerà da tre a cinque membri, con Joerg Eberhart, attuale capo strategia die ceo di Air Dolomiti, favorito per il ruolo di amministratore delegato.