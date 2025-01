Inter-news.it - Inzaghi fa di necessità virtù: nuovo ruolo per Dimarco, si rivedrà?

Venezia-Inter ha vistoandare in campo a ricoprire uninedito. Una scelta dettata dalladel momento. Che però potrebbe tornare utile anche in futuro.ESPERIMENTO A VENEZIA – Laaguzza l’ingegno. O, nel caso dell’Inter, l’emergenza spinge ad esperimenti tattici. Così anche, un allenatore additato spesso di essere conservativo e schematico, ogni tanto si trova a schierare giocatori in ruoli inediti. Col Venezia è successo con.SCELTA INEDITA – Il tecnico infatti nella trasferta in laguna si è trovato a dover gestire un’emergenza. Non avendo disponibili né Mkhitaryan né Calhanoglu in mezzo al campo rimaneva il solo Frattesi come potenziale sostituto. In più durante la partita l’ammonizione di Asllani ha acuito la questione. Dovendo quindi spostare Zielinski in regia,ha guardato la sua panchina e ha sceltocome cambio a centrocampo.