Inter verso il Bologna, Mkhitaryan e Calhanoglu non ce la fanno

Milano, 13 gennaio 2025 – Giornata di esami strumentali per due giocatori dell', entrambi a centrocampo. Henrikhha riportato una lieve elongazione degli adduttori della coscia sinistra e la sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno. Hakanha invece un lieve risentimento al soleo della gamba destra. NienteEntrambi erano già assenti ieri pomeriggio al Penzo contro il Venezia e non ci saranno mercoledì sera alle 20.45 nel recupero di campionato contro il. Tra i due giocatori quello che dovrebbe restare ai box per più tempo è il regista turco, uscito anzitempo nella finale di Supercoppa persa contro il Milan lunedì scorso e già sostituito da Asllani in laguna. Per almeno un paio di settimane resterà ancora fuori dai convocati di Inzaghi. Più vicino, in teoria, il recupero di, fermatosi dopo la sfida coi rossoneri.