Il tecnico amaro | | Meritavamo noi di vincere

Esordio sfortunato per Mauro Antonioli, nuovo allenatore della Vigor Senigallia. Contro l’Avezzano arriva una sconfitta per 1-0 maturata nei secondi finali con una sfortunata autorete. La fortuna non sorride ai rossoblu, che sfiorano più volte il vantaggio prima di essere beffati: “Sono dispiaciuto - ammette Antonioli nel post gara -, se c’era una squadra che meritava diera la nostra. L’Avezzano non ha mai creato grossi problemi, mentre noi abbiamo avuto almeno tre o quattro occasioni clamorose per passare in vantaggio". Antonioli non nasconde l’amarezza per il risultato, consapevole però che c’è ancora del lavoro da fare: "Nel calcio capita che se non sfrutti le occasioni poi vieni punito. La beffa è arrivata su una deviazione, sono davvero dispiaciuto perchè la squadra ha fatto di tutto per riuscire a strappare la vittoria.