Il Bologna si allena a -2 dall’Inter | tre giocatori verso il forfait

Tra due giorni ci sarà Inter-, recupero della diciannovesima giornata. Lavoro per i ragazzi di Italiano, tre stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici.AVVERSARI – Ilsarà avversario dell’Inter nel recupero della diciannovesima giornata. I felsinei ieri hanno pareggiato per 2-2 contro la Roma con pari giallorosso arrivato su rigore al 96?. La squadra di Vincenzo Italiano è dunque una squadra in salute, per cui l’Inter dovrà fare parecchia attenzione. Come i nerazzurri, anche i felsinei oggi si sonoti in vista del match di mercoledì. L’mento delsi è dedicato principalmente allo scarico per iimpegnati ieri al Dall’Ara, mentre per gli altri seduta tattica e anche partitella. Per quanto riguarda l’infermeria, due hanno fatto lavoro a parte e anche con la squadra: ossia Oussama El Azzouzi e Nicolò Cambiaghi.