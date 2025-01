Quotidiano.net - "IA generativa e risorse umane. Una sinergia vincente"

SOLO IL 17% degli italiani sostiene che l’uso dell’intelligenza artificiale non avrà nessun impatto sul proprio lavoro. Il 23% pensa che arriverà a sostituire solo alcune delle mansioni ora di competenza umana, mentre il 17% crede che andrà a sostituirne molte. Un 15% pensa poi che grazie all’uso dell’IA riuscirà a risparmiare ogni giorno del tempo prezioso. Lo rivela il sondaggio People at Work 2024 dell’Adp Research Institute, condotto su oltre 32.000 lavoratori in 17 paesi (2mila lavoratori in Italia). "I tempi sono difficili, è normale che una parte dei lavoratori si senta preoccupata per il proprio lavoro, temendo la perdita del posto per motivi economici ma anche con l’introduzione dell’intelligenza artificiale, che presumibilmente potrebbe sostituire alcune mansioni. Le aziende possono implementare delle azioni per rassicurare i propri dipendenti, mostrando loro che gli sforzi sono riconosciuti e che le prospettive di carriera sono effettive.