Gli ambulanti vicino alla fontana: "Inflessibili sul rispetto degli spazi"

Anno nuovo, vita "nuova" per le bancarelle del centro. Nuova, tra virgolette, perché alcuni dei banchi mercatali ritroveranno casa in Corso Mazzini, posizione originaria prima dell’avvio del cantiere al Mercato delle Erbe, mentre altri nell’area di piazza Roma, attornodei Cavalli. Parte oggi, infatti, la nuova sperimentazione, dopo un 2024 in cui gli– operativi sei giorni su sette – sono stati accolti in Corso Garibaldi, in conseguenza delle proroghe concesse di tanto in tanto dal Comune, e in cui è stato necessario compendiare, al tempo stesso, le esigenzeesercizi in sede fissa che s’affacciano lungo il principale boulevard cittadino. Dire che ci sono state discussioni è un eufemismo. Ma ora la quadra è stata trovata per un ulteriore trasferimento e, a giudicare dalle parole al Carlino dell’assessore alle Attività economiche e ai Mercati Angelo Eliantonio, l’amministrazione farà rispettare in maniera scrupolosa gliassegnati: "Su una cosa saremoquesta volta: il dimensionamento dei banchi e ilassegnati – apre la riflessione l’esponente di Fratelli d’Italia –.