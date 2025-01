Pronosticipremium.com - Giudice Sportivo: ammenda di 1.500 euro per la Roma, Mancini entra in diffida

In attesa del match di questa sera tra Monza e Fiorentina, al termine delle gare di domenica la Lega Serie A ha reso note le decisioni delin merito alla 20ª giornata di campionati. Per quanto riguarda la, Gianlucaha ricevuto la quarta ammonizione del proprio campionato,ndo in. Inoltre, nel comunicato si legge che i tifosinisti hanno introdotto e lanciato un fumogeno nel terreno di gioco ed è stato deciso di punire la società giallorossa con un’di 1.500. Verso Genoa-Archiviato il pareggio di ieri contro il Bologna, laha già iniziato a prepararsi in vista della sfida contro il Genoa di venerdì, che aprirà il 21° turno di campionato. Questa mattina, i giallorossi si sono ritrovati al CentroFulvio Bernardini di Trigoria per la consueta seduta di allenamento: l’unico assente è stato Bryan Cristante, ancora alle prese con un problema alla caviglia.