Bergamonews.it - “Epilessia: una parola tanto facile da pronunciare, una vita tanto difficile per chi la vive”

Leggi su Bergamonews.it

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Alice, mamma di Azzurra, che racconta le difficoltà di una madre di una bambina di 8 anni che ogni giorno lotta contro la malattia e i problemi che ne derivano nel quotidiano. Mi rivolgo a voi, oggi, come madre di una bambina di 8 anni chequotidianamente con l’dall’età di 18 mesi. Una condizione che, troppo spesso, viene ridotta a un semplice “problema di salute” senza la giusta comprensione del suo impatto reale sulladi chi la, ma soprattutto sulladelle famiglie che, come la nostra, lottano ogni giorno con essa.Viviamo in un mondo che spesso ignora o minimizza le malattie neurologiche, e l’è una delle più fraintese. Molti ignorano che non si tratta di un semplice “incidente” occasionale. Si tratta di una condizione cronica, che può assumere diverse forme e che non sempre è visibile agli occhi degli altri.