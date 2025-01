Inter-news.it - Conte avvisa l’Inter e le altre: «Qualcuno è preoccupato del Napoli»

vuole ribadire il primo posto del, dopo la vittoria per 2-0 contro il Verona. Un avviso ale allerivali.CORSA TITOLO – In conferenza stampa, nel post partita di-Verona 2-0, Antonioha parlato della classifica della sua squadra, che oggi si trova davanti a tutti a più quattro sulseconda. Queste le sue parole: «In questo momento siamo in alto e cerchiamo di rimanere lì, ce lo siamo meritato, Dobbiamo dare fastidio e qualche fastidio lo stiamo dando visto chedel. Dobbiamo lavorare per far essere ogni anno competitiva questa squadra senza sperare nel miracolo, Dobbiamo essere moltonti del lavoro che stiamo facendo».