Conad, 6° scivolone di fila. Ma si prende un punto

AVERSA 32 EVOLUTION GREEN AVERSA: Arasomwan 11, Canuto 3, Saar 11, Rossini (L), Motzo 34, Frumuselu 16, Garnica 2, Ambrose, Barbon ne, Minelli, Mentasti, Agounzoul. All. Tomasello.TRICOLORE: Zecca (L) ne, Signorini, Gottardo 10, Porro 2, Partenio, Guerrini 3, Stabrawa ne, De Angelis (L), Bonola 6, Gasparini 21, Alberghini, Suraci 17, Sighinolfi 14. All. Fanuli. Arbitri: Gasparro e Vecchione. Parziali: 25-21, 16-25, 25-19, 20-25, 15-11. La(13) muove la classifica, conquistando unnella trasferta di Aversa (29), ma torna dalla Campania con la sesta sconfitta consecutiva, restando a -2 dalla salvezza, visto che anche Macerata cede al tie-break con il fanalino Palmi. Se serviva reazione dopo un periodo negativo, sicuramente c’è stata, anche perché di fronte c’era un avversario che lotta per i playoff, ma i troppi alti e bassi sono costati il ritorno alla vittoria.