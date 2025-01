Iodonna.it - Colpo di scena nella su Rai 1: per colpa di un ritardo in scaletta, l'attore ha lasciato lo studio prima di intervenire. E la conduttrice: «Si è arrabbiato?»

La diretta televisiva può riservare sorprese, e ieri a Domenica In non sono mancati i colpi di. Toni Servillo, atteso ospite insieme a Ficarra e Picone per presentare il film L’abbaglio di Roberto Andò, halosenza apparire, a causa di unche gli ha impedito di rimanere. Un episodio che ha preso alla sprovvista Mara Venier, la quale, con il suo solito mix di spontaneità e ironia, ha affrontato l’inatteso cambio di programma cercando di rimediare al disguido. Toni Servillo: la carriera, i film, gli incontri guarda le foto Ildi Domenica In e l’assenza di Toni Servillo: cosa è successoLa puntata si era aperta con leggerezza, grazie alla presenza di Paolo Fox, impegnato in un dibattito sulle affinità tra segni zodiacali.