Ciao caffè | come superare la dipendenza e disintossicarsi

C’è chi lo beve con o senza zucchero: ilè l’alleato che scandisce le nostre giornate. La caffeina però,altri alcaloidi, può creare. I meccanismi che agiscono sulla mente infatti, portano spesso le persone ad assumerne sempre di più.Per gli adulti è considerato sicuro ingerire fino a tre o quattro tazzine di. A volte, però, si tende aquesto limite e l’effetto si fa sentire sulla salute: pertanto un periodo di detox diventa necessario. Il consiglio è quello di ridurre gradualmente per evitare i sintomi da astinenza. In alcuni casi, è consigliato ricorrere a bevande alternative: ginseng, mate,di cicoria o orzo. La durata consigliata della disintossicazione è di una settimana o dieci giorni, per alleviare i sintomi sia di eccesso che di astinenza.