Celebrity Chef riparte nell’access prime time di Tv8

Archiviato 100% Italia,di Tv8 è la volta della nuova stagione di Alessandro Borghese –. Previste alcune novità nel cast.Nelledieci puntate, registrate a Venezia, il padrone di casa,Alessandro Borghese è affiancato in qualità di giudici dalla confermata Marisa Laurito e dalloMoreno Cedroni, che vanta due stelle Michelin e in passato è stato giudice di TopItalia.Nelle successive puntate, registrate a Milano, al tavolo dei giudici troviamo, invece, per la prima volta, Maddalena Fossati, direttore de “La cucina italiana”, e Andrea Aprea,dell’omonimo ristorante milanese insignito di due stelle Michelin. A infiammare le nuove sfide culinarie ci pensano, a colpi di mestoli e cucchiai, i nuovi vip, appartenenti al mondo della televisione, dello sport e dello spettacolo, che si sfidano, presentando il loro miglior menù degustazione.