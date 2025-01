Secoloditalia.it - Cacciari boccia la sinistra: “Difende il passato, non legge la realtà e su Musk lancia solo patetici lamenti”

Non è la prima volta che Massimo, critico e pensatore, smonta le illusioni dellaitaliana con la precisione di chi, pur appartenendo alla stessa area politica, non esita a metterne a nudo i difetti. Nell’intervista rilasciata a La Stampa, il filosofo veneziano non fa sconti a Schlein & co, anzi, offre una lezione politica tagliente e spietata, che suona come un promemoria per chi ancora si ostina a non vedere l’elefante nella stanza.: “Laperde perché appare fuori gioco”«Le sinistre perdono perché appaiono fuori gioco rispetto ai fattori determinanti il nostro destino», afferma. Secondo, il problema non èstrategico, ma antropologico e culturale: «La loro è una forma di astensionismo, che dura dagli anni ’80, sia da ogni effettuale partecipazione che da ogni efficacia critica allo stato di cose esistente».