Brunello Cucinelli | ricavi 2024 a 1 278 milioni crescita del 12% e investimenti moda

ha segnato nelpari a 1.278,4di euro, indel +12,2% a cambi correnti (+12,4% a cambi costanti) rispetto al 2023. Le vendite per aree geografiche sono salite nelle Americhe del 17,8%, in Europa del 6,6% e in Asia del 12,6%. Il canale retail ha visto un un aumento del 14% per il wholesale dell'8,8%. La casa diha fatto importantiancora nel, pari a circa 108di euro con un'incidenza dell'8,5% sulle vendite. Si è confermata solida la struttura patrimoniale del gruppo del cashmere con un indebitamento netto caratteristico intorno a 105dopoper 108e 66di euro di dividendi con un pay-out pari al 50%. Tali premesse e l'ottimo avvio del nuovo anno fanno immaginare sia per il "2025 che per il 2026, una garbata, sana e sostenibiledel fatturato intorno al 10%, con equilibrati profitti", ha indicato, presidente esecutivo e direttore creativo della casa dicommentando i dati preliminari del