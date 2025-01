Panorama.it - AirPods Pro 2: le cuffie che aiuteranno il nostro udito

«Col filo o senza filo?». Questo è il dilemma. Accessorio indispensabile, ultimo tocco da aggiungere all’ outfit prima di uscire da casa, lette ormai fanno parte delle nostre vite. Ci accompagnano a lavoro e a scuola, non ci lasciano soli durante gli allenamenti intensi, rimangono indispensabili quando ci si isola dal mondo con della musica rigenerante. Oggi utilizzare i dispositivi più adatti è diventato fondamentale. Scelta che riflette la personalità. Bluetooth o con cavo? Moderno o retrò? Insomma, dimmi che auricolari indossi e ti dirò chi sei. Per molti diventa una vera e propria questione di stile. Almeno a partire dal 2016, il momento della svolta in questo ambito. A dicembre di quell’ anno, infatti, la Apple lancerà per la prima volta sul mercato lesenza filo che saranno destinate a rivoluzionare l’intero settore.