Tvplay.it - Addio in prestito, Milan beffato: trattativa in dirittura d’arrivo

Sfuma il giovane talento nel mirino dei rossoneri da mesi, accordo trovato e operazione chiusa: i dettagli.Il 2025 delè iniziato come meglio non poteva. La vittoria della Supercoppa italiana con il doppio successo prima alla Juventus e poi sull’Inter in finale ha fato una dose di fiducia massima ai rossoneri che adesso sono pronti ad affrontare la seconda parte di stagione più cerchi che mai.inin(LaPresse) tvplay.itE se da un lato il mese di gennaio sarà inevitabilmente un crocevia per la stagione rossonera, con le sfide alla Juventus e a Girona e Dinamo Zagabria in Champions League, dall’altro il primo mese dell’anno potrebbe anche regalare ulteriori gioie agli uomini del neo arrivato Conceicao. Le voci relative ad un possibile ingaggio di Marcus Rashford alimentano tutto l’ambienteista che, ora come non mai, è vicinissimo alla squadra ed entusiasta del momento che vive.