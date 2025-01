Liberoquotidiano.it - "Abedini arrestato senza aver commesso reati": Ilaria Salis accusa il governo, delirio sul caso Cecilia Sala

Ieri, domenica 12 gennaio, il ministro della Giustizia ha firmato la richiesta di scarcerazione di Mohammad, l'ingegnere iraniano al centro del. La sua liberazione fa con tutta evidenza parte dell'accordo con il regime degli ayatollah, accordo in virtù del quale la giornalistaè stata liberata dal tremendo carcere di Evin, a Teheran, dove era stata rinchiusa di fattoaccuse. Nessuno o quasi ha avuto da eccepire sulla liberazione dia Malpensa lo scorso 16 dicembre: era ricercato dagli Stati Uniti con l'di terrorismo.sarebbe un esperto di droni e ci sarebbe stato il suo aiuto dietro a un attacco a una base in Giordania in cui rimasero uccisi dei soldati statunitensi. Si diceva: nessuno o quasi ha avuto da eccepire. Tra le eccezioni Angelo Bonelli, leader dei Verdi, che ha affermato che Giorgia Meloni fa rimpiangere Bettino Craxi, il riferimento era all'indipendenza dagli Stati Uniti.