Una serata nella musica di Morricone

Cinquecento colonne sonore che hanno segnato la memoria di generazioni, sei nomination e due Oscar, quattro Golden Globe, tre Grammy, un Leone d’oro: la carriera del maestro Ennio, l’italiano più famoso a Hollywood scompaso a 91 anni nell’estate 2020, è un kolossal. L’Ensemble Symphony Orchestra la celebra con “Alla scoperta di2025”, che martedì 14 gennaio fa tappa al teatro Dal Verme di Milano. Non solo un concerto ma un percorso di parole e suggestioni, seguendo la voce dell’attore Andrea Bartolomeo, e performance solistiche attraverso i film e i decenni, da C’era una volta il West a C’era una volta in America, Mission, Nuovo Cinema Paradiso, La leggenda del pianista sull’oceano. Sul palco solisti come Ferdinando Vietti (violoncello) e Stefano Benedetti (tromba), la soprano Anna Delfino e Attila Simon, violonista del Cirque du Soleil.