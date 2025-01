Universalmovies.it - The Odyssey | Sarà il film più costoso di Christopher Nolan

Leggi su Universalmovies.it

Il prossimodiretto dacome noto The, ed a quanto potrebbe essere la sua produzione più costosa.A lanciare l’indiscrezione è stato in questi giorni Matthew Belloni attraverso il suo podcast Puck (via ComingSoon). Il famoso reporter, infatti, ha riferito che Thepotrebbe pareggiare – se non superare – il budget utilizzato daper Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno che, notoriamente è costato tra i 250 ed i 300 milioni di dollari lordi, e che ad oggi è ilpiùdella sua illustre carriera.L’indiscrezione, perché è di quello che al momento si tratta, potrebbe non essere poi così lontana dalla verità, di fatto uncome Thedovrebbe portare sul grande schermo avventure epiche, mostri marini, set maestosi e dovrà contare sull’utilizzo di cineprese con tecnologia IMAX di ultima generazione.