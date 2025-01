Ilrestodelcarlino.it - Serve una vittoria scaccia crisi. Mignani: "Ritroviamo noi stessi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’obiettivo è chiaro, tornare a ragionare come a inizio campionato, cancellando in fretta il dicembre nero che è costato carissimo al Cesena, non solo per la posizione in classifica, molto deteriorata, ma soprattutto perché con la sconfitta di Carrara si sono perse certezze che sembravano abbastanza acquisite. Oggi arriva il Cittadella, l’unica squadra contro la quale i bianconeri hanno vinto in trasferta, ma in ripresa nella fase finale del 2024 con ben 10 punti conquistati nelle ultime 4 partite. Mister Michelealla vigilia del match non nasconde le insidie della gara coi veneti e si augura che i suoi abbiano ritrovato le certezze di settembre. "All’andata il Cittadella veniva da una prestazione importante col Palermo, noi facemmo una grande partita. Penso che la sosta sia servita a tutte le squadre per staccare la spina, recuperare energie.