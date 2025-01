Sport.quotidiano.net - Sella, con Rimini una missione impossibile. La partita perfetta per battere la capolista

Alla ricerca dell’impresa. Questa sera a Cento arriva la(ore 18, arbitrano Pellicani, Morassutti e Berlangieri) e la Benedetto, al netto di tutte le difficoltà tecnico-tattiche del caso, si troverà ad affrontarla forzatamente con i giocatori contati. Assimilate già da tempo le prolungate assenze di Delfino e Sperduto – dei quali da mesi non si hanno notizie o bollettini ufficiali in merito ai rispettivi infortuni –, a queste si è aggiunta nelle scorse ore quella del lungo Georges Tamani, che in allenamento ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra e non sarà a disposizione per il match odierno (l’ex Roseto verrà poi sottoposto ad ulteriori accertamenti nella giornata di lunedì, come riportato nel comunicato dal club). Non proprio la vigilia sognata da Di Paolantonio e dal popolo biancorosso, che ora dovrà stringersi ancora di più attorno alla squadra, confermandosi come sempre sesto uomo, provando ad ispirare e ad infondere energia ad un gruppo incerottato e reduce da sette sconfitte nelle ultime otto partite.