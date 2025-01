Puntomagazine.it - Replica al Presidente FNOMCEO Anelli: “Comprendiamo che lei parli così perché ignora la nostra realtà quotidiana”

Riceviamo e pubblichiamo ladel Segretario Aziendale FMT-FISMU ASL Napoli 3, Cacace aldopo l’intervista a TG SaluteDopo l’intervista deldella Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri rilasciata a Tg Salute, giunge in redazione ladel dottor Cacace, Segretario Aziendale FMT-FISMU ASL Napoli 3 e medico di Medicina Generale. Di seguito lasciamo la sua lettera aperta al.Gentile,ho ascoltato la sua recente intervista a Tg Salute e mi compiaccio che abbia le ideechiare sul futuro della medicina generale, tanto da poter addirittura enunciare a chiare linee impegni orari ed obiettivi dei medici di famiglia italiani per l’anno appena iniziato., a nome di tutti i medici di medicina generale, la ringrazio sinceramente per l’interessamento e la premura nei nostri confronti.