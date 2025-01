Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, provaci: "In campo senza ansia"

Chissà se il girone di ritorno farà trovare finalmente la vittoria all’OraSì che le manca dal 24 novembre. Il problema però è che anche oggi iti (impegnati alle 18 a Chiusi) affronteranno una squadra molto motivata, perché in caso di vittoria, l’Umana Chiusi farebbe un bel salto in avanti in classifica uscendo dalla zona playout. Sarà quindi una trasferta molto complicata per i giallorossi alla quale si presenteranno con il solito roster. Non ci sono infatti novità sul fronte mercato e potrebbe restare tutto immutato almeno fino a lunedì 20. La società si sta comunque muovendo per cercare un playguardia d’esperienza e il profilo giusto potrebbe essere Drocker (a Treviglio nella prima parte di stagione) in grado di dirigere il gioco e di prendersi i tiri nelle fasi cruciali delle partite.