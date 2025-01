Metropolitanmagazine.it - Qual è l’impatto economico degli incendi di Los Angeles sul mondo del fashion?

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Una devastante serie dialimentati da venti di uragano sta mettendo in ginocchio Los, portando caos e distruzione su vasta scala. Mentre il fumo oscura il cielo, emergono i primi dati suldel disastro: oltre 37.000 persone evacuate, più di 1.000 edifici distrutti e oltre 15.000 acri divorati dalle fiamme. E il bilancio potrebbe aggravarsi nei prossimi giorni.Los, glie le conseguenze suldelSecondo le stime preliminari di AccuWeather, i danni economici causati daglipotrebbero superare i 50 miliardi di dollari, rendendo questa una delle peggiori catastrofi naturali della storia recente della California. “Questa potrebbe diventare la più grave serie dinella storia moderna dello stato, sia per il numero di strutture bruciate che per le perdite economiche,” ha dichiarato Jonathan Porter, meteorologo capo di AccuWeather.