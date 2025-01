Ilnapolista.it - Napoli-Verona 2-0, Anguissa raddoppia con una prodezza (LIVE)

Ilsfida l’Hellasnel match della domenica sera valevole per la ventesima giornata di Serie A. Per la prima volta non c’è la convocazione di Kvara tra le fila azzurre, causa la prossima partenza in destinazione Parigi. Conte per sostituire il georgiano si affida a Politano sulla destra e Neres a sinistra. Per il resto gli undici titolari sono i fedelissimi del tecnico leccese. Ilè reduce da un discreto periodo di forma con le vittorie contro Parma e Bologna, che hanno permesso agli uomini di Zantti di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione.68? Primi cambi per i veronesi, mentre Conte aspetta ancora65? Neres sempre imprendibile sulla sinistra, i difensori delfaticano spesso a seguirlo60?trova finalmente la rete! Altro uno due con Lukaku e poi fa partire un missile che Montipò non può parare in nessun modo55? Continua l’attacco continuo degli azzurri ma non arriva il raddoppio50? Doppia occasione per Rrahmani, sempre di testa.