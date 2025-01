Biccy.it - Loredana Errore a Ora O Mai Più si apre su Amici: “Non l’ho vissuta benissimo”

Leggi su Biccy.it

è stata una delle protagoniste della nona edizione didi Maria De Filippi (quella vinta da Emma Marrone e che ha vantato nel cast anche Enrico Nigiotti, Elena D’Amario, Pierdavide Carone e Stefano De Martino) e ricordando quell’esperienza a Ora O Mai Più ha detto: “, per me è stato un periodo di montagna russa, se vogliamo dire, perché è arrivato tutto di colpo e quindi non avevo una maturità, una preparazione tale. Però, più che altro, diciamo che non me la sonoperché avevo sicuramente delle cose mie che non avevo proprio messo a fuoco“. Nonostante questo è arrivata seconda uscendo con un pezzone scritto per lei da Biagio Antonacci., l’incidente che l’ha resa paralizzata al 95%a parte,ha ricordato anche il suo incidente in macchina che l’ha paralizzata a letto.