Oasport.it - LIVE Speed skating, Europei 2025 in DIRETTA: duello Lollobrigida-Wiklund per il podio, a breve i 1500 metri di Ghiotto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:16 Tra 15 minuti spazio aimaschili. A tra poco!14:13 LA TOP 5 AD UNA PROVA DAL TERMINE DELL’ALLROUND FEMMINILE1-Antoinette Rijpma-De Jong (NED)2-Joy Beune (NED) +5.773-Framcesca(ITA) +18.264-Ragne(NOR) +18.635-Merel Conjin (NED) +22.6413-Veronica Luciani (ITA) +1:25.7614-Alice Marletti (ITA) +1:28.1714:12 Terza posizione dunque per la norvegese Ragne, seguita da Francesca Lollobrigia. Ci saranno probabilmente due duelli nei 5000conclusivi, uno per l’oro, uno per il bronzo.14:11 Arrivo trionfale delle due olandesi, con Joy Beune che si aggiudica iin 1:54.60 superando per 9 centesimi la connazionale.14:09 Le beniamine del pubblico di casa vogliono far sussultare i propri connazionali.