LIVE – Scandicci-Busto Arsizio 0-0 20-13 | Serie A1 femminile 2024 2025 volley in DIRETTA

Latestualedi, partita valevole per la quarta giornata di ritorno diA1di. Le toscane di Marco Gaspari, dopo la vittoria infrasettimanale di Champions League in Romania, tornano sul campo di casa per una nuova sfida di campionato. La Savino Del Benevuole conquistare il quattordicesimo successo in regular season per consolidare il secondo posto alle spalle dell’imbattuta Conegliano, ma non deve sottovalutare le avversarie.Infatti, dall’altra parte della rete ci sono le farfalle, che nella gara di andata si erano imposte a sorpresa in quattro set all’esordio di coach Enrico Barbolini sulla panchinacca. L’Eurotek Uybaproverà dunque a ripetere quella straordinaria prestazione per continuare a macinare punti e magari migliorare la settima posizione.