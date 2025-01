Oasport.it - LIVE Gigante-Humbert, Australian Open 2025 in DIRETTA: si parte con il francese al servizio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Game. Scappa via la risposta di dritto di Matteo.40-15 Prima esterna vincente del.30-15 Di poco out la risposta con il rovescio in back dell’azzurro.15-15 Dritto incrociato sulla riga di.15-0 Subito l’ACE di.PRIMO SET09:52 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 4 minuti via all’incontro con il transalpino al.09:51 Accolti dall’applauso del pubblico entrano in campo i due protagonisti del match.09:48 Ancora pochi istanti ci separano dall’ingresso in campo di Matteoe delUgo.09:44 Primo confronto diretto tra i due tennisti, con il vincente dell’incontro che troverà al secondo turno uno tra il qualificato libanese Hady Habib ed il cinese Yunchaokete Bu. Match attualmente in corso con Habib in vantaggio di un set.