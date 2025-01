Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: nelle moto prosegue il duello Sanders-Schareina

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.33 AUTO – Passaggio ai 255 km che vede in testa ancora il brasiliano Moraes con il crono di 2:42:12 e un vantaggio che comincia a diventare davvero rassicurante: 7’54” su Gastaldi e 9’13” su Gutierrez. Lategan, leader della classifica generale, è 19° a 24’45”.10.30– Siamo ormaifasi calde della frazione. I piloti sono arrivati all’intermedio dei 289 km conin vetta con 19 secondi di margine su. Terzo Quintanilla 2:19, quarto Cornejo Florimo a 3:31, quinto Benavides a 4:10.9.35 CAMION – Mitchel van Den Brink conduce la gara anche al rilevamento 89 con un vantaggio di +1:15 su Martin Macik, secondo davanti a +2:00. 09.32 AUTO – Rimane in controllo il brasiliano Lucas Moraes su Toyota che passa davanti anche all’intermedio dei 183 km ed è anche aumentato il vantaggio: 4’12” sul connazionale Marcelo Gastaldi (Century Racing) e 6’42” nei confronti della spagnola Cristina Gutierrez (Dacia Sandriders).