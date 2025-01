361magazine.com - Grande Fratello, Jessica Morlacchi sparita dai social: l’unico gesto

Leggi su 361magazine.com

dopo il suo abbandono del reality show non è più tornata suima ha oscurato i commenti dei primi post in evidenza sul suo profiloè andata via dalla casa del reality show di Canale 5 mercoledì scorso e da allora non è tornata sui, ad eccezione di un, ovvero quello di oscurare i commenti nei primi post del suo profilo Instagram.La cantante pare si sia rifiutata di entrare in studio quando ha lasciato Ilpreferendo tornare a casa sua. Almeno così è emerso da una indiscrezione di Deianira Marzano poco dopo la puntata in onda mercoledì scorso.Come è noto, l’ex dei Gazosa ha preferito ritirarsi dal gioco piuttosto che finire in nomination d’ufficio con Helena e Ilaria. Infattinon ha tollerato che Ill’abbia posta allo stesso piano di Helena, colpevole di unorrendo nei riguardi del programma e dei concorrenti, ma soprattutto irrispettoso nei confronti del pubblico, come pure le parolacce e le offese reciproche che le gieffine si sono scambiate.