Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | Henrique una buona notizia Serve cedere Ikoné-Kouame

Firenze, 12 gennaio 2025 - Difficile che il weekend porti con sé notizie importanti di mercato. Lanon è esente da questa regola non scritta. Spazio al campo, alle partite, con i viola che saranno impegnati addirittura lunedì sera a Monza. Dove si continuerà a parlare di e con Pablo Marì. Smentite di rito a parte, il difensore spagnolo è da settimane nel mirino della. Lo ha chiesto esplicitamente mister Palladino e la trattativa è più che avviata. Il Monza aspetta il sostituto (che può essere Moreno) ma sa bene di doveril suo vice capitano per non perderlo a parametro zero fra pochi mesi. La sensazione è che il tutto possa concludersi con la stretta di mano dopo la partita di domani sera. Il capitolo Luizsi è arricchito nelle ultime ore di un particolare non secondario.