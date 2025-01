Quifinanza.it - Export in Italia raddoppia in 10 anni: il prodotto più venduto all’estero è il vino

Negli ultimi dieci, le esportazioni agroalimentarine hanno vissuto una crescita straordinaria, raggiungendo valori record che hanno consolidato la posizione del Made in Italy sui mercati globali. Il settore ha registrato un aumento significativo, passando da 34 miliardi di euro nel 2014 a quasi 70 miliardi di euro nel 2024.Secondo un’analisi di Coldiretti, basata sui dati Istat del 2024, si prevede sarà un anno record per l’agroalimentareno.Ilè il re dell’noIn testa alla classifica dei prodotti più esportati dall’, troviamo il. Questo settore, che rappresenta uno dei punti di forza della nostra tradizione gastronomica, ha visto crescere il suo valore complessivo in maniera esponenziale negli ultimi.Ilno ha confermato il suo primato nelle esportazioni grazie alla sua qualità e alla varietà di tipologie disponibili, che spaziano dai rossi corposi come il Barolo e l’Amarone, ai bianchi freschi come il Pinot Grigio, fino ai frizzanti come il Prosecco.