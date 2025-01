Scuolalink.it - Età pensionabile: nuove regole INPS e proteste del settore scuola

Leggi su Scuolalink.it

Le modifiche introdotte dall’ai propri software applicativi hanno generato un’ondata di polemiche, soprattutto nelscolastico, coinvolgendo docenti e personale ATA. I cambiamenti, legati ai requisiti per l’accesso alla pensione, hanno inasprito le condizioni già ritenute penalizzanti, con un innalzamento progressivo dell’età. Pensione anticipata: cosa cambia dal 2027 A partire dal 2027, l’etàaumenterà a 67 anni e 3 mesi. Chi desidera accedere alla pensione anticipata dovrà accumulare 43 anni e 1 mese di contributi, mentre le donne potranno farlo con 42 anni e 1 mese. Dal 2029, le condizioni peggioreranno ulteriormente. L’età per la pensione di vecchiaia salirà a 67 anni e 5 mesi, mentre la pensione anticipata richiederà 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne.