Dissalatore, ennesimo schiaffo a Taranto

Tarantini Time QuotidianoAncora una volta a questa terra viene imposta una scelta non condivisa: la costruzione di un grandesul fiume Tara. Nonostante i pareri negativi non solo della comunità ma anche di organismi scientificiL’alla città di. L’ennesima scelta sulla pelle dei tarantini. D’imperio, su una terra che rischia l’stupro. Ilsul Tara, fiume caro ai cittadini per il suo valore storico ma anche per il suo valore ambientale, è l’ultima scelleratezza pensata e definita a Bari quasi a voler certificare la sottomissione di un territorio a cui si chiedono solo e soltanto sacrifici sull’altare di interessi che stentano ad esser compresi. Perchè proprio? Perchè mai solo e soltantodev’esser costretta a piegare la testa per uno pseudo bene comune?E ciò che lascia basiti è che il progetto, avversato dalla città ma anche da alcuni organismi scientifici (ARPA e Asl) oltre che dal Ministero della Cultura e dai Vigili del Fuoco, si avvia a ottenere parere positivo sul Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (Paur) dopo l’ok sulla Valutazione d’Impatto Ambientale concessa dall’ultima Conferenza dei Servizi.