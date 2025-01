Secoloditalia.it - David Parenzo condannato per diffamazione: dovrà risarcire un ristoratore friulano (video)

La Corte d’appello di Milano ha respinto il ricorso presentato da, popolare giornalista televisivo e conduttore con Giuseppe Cruciani del programma radiofonico La Zanzara su Radio 24, confermando la condanna pernei confronti di un.La sentenza, che fa seguito al verdetto di primo grado, ha riconosciuto la responsabilità del giornalista per le dichiarazioni rilasciate nel corso di una puntata del 28 febbraio 2020, pochi giorni prima dell’emergenza pandemica., assistito dall’avvocato Caterina Malavenda, era già statoin primo grado a una multa di 1.500 euro e al risarcimento del danno, da definire in sede civile, con una provvisionale di 15.000 euro. La Corte d’Appello di Milano ha quindi confermato tale decisione, aggiungendo l’obbligo per il giornalista di coprire le spese processuali e di costituzione di parte civile, quantificate in 2.