Calciomercato.it - “Con Leao non è cambiato niente”: il portoghese sotto accusa

Leggi su Calciomercato.it

Rafaancora nella bufera, commenti duri sull’attaccante dopo l’ultima prestazioneDopo la gioia della vittoria in Supercoppa italiana, ci si aspettava un Milan finalmente in grado di prendere in mano il suo destino in campionato, dove il rendimento finora è stato deficitario. Invece, contro il Cagliari è andato in scena un film già visto troppe volte. I rossoneri non sono andati al di là dell’1-1, risultato che rallenta ulteriormente la rincorsa verso i primi quattro posti in classifica.“Connon è”: il– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) E dire che, dopo un primo tempo deludente, la gara si era messa per il meglio con il vantaggio trovato da Morata. Subito pareggiato da Zortea con l’errore inusuale di Maignan. Quindi, ancora una volta, una lunga serie di occasioni da gol non concretizzate e altri due punti lasciati per strada.