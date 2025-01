Ilrestodelcarlino.it - C’è ’Equilibrio e movimento’

Proseguirà anche nel 2025 il progettoe movimento per la salute’ che ha coinvolto, nel 2024, più di 200 persone tra chi ha frequentato regolarmente e chi ha frequentato occasionalmente le lezioni. Il progetto consiste in un corso gratuito di ginnastica posturale organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps in col sostegno della Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e del comune di Grottammare, assessorati alla salute e al benessere e inclusione. Il corso, a cui è ancora possibile iscriversi, si svolge ogni martedì e giovedì dalle 8,30 alle 9,30 presso la pista di pattinaggio Angels in via Salvo D’Acquisto a Grottammare. Nel 2024 sono state inserite alcune nuove attività nel progetto, come la pratica regolare di taijiquan e qigong. Per la partecipazione, aperta a cittadini di ogni età, occorre contattare il numero 3442229927.