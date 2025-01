Anteprima24.it - Carcere di Poggioreale, trovati cellulari e droga

Tempo di lettura: 2 minutiUn’importante operazione di servizio è stata effettuata ieri neldi, riferisce Tiziana Guacci, segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Sappe. “L’operazione è stata eseguita dal personale di polizia penitenziaria, coordinato dal Vice Comandante del Reparto, Savina D’Ambrosio, in collaborazione con le unità cinofile ed ha interessato tre padiglioni del Reparto. Sono stati rinvenuti 4 telefoni. Il compiacimento del Sappe va al personale di polizia penitenziaria che nonostante le tante difficoltà porta avanti ogni giorno una battaglia per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti ed impedire l’ingresso di oggetti non consentiti”. Il Sappe torna a richiamare l’attenzione dei vertici regionali e nazionali dell’Amministrazione Penitenziaria sulla grave carenza di organico ed il sovraffollamento presenti nelpiù grande d’Italia: “Sono circa 152 i poliziotti in meno rispetto alla pianta organica prevista e circa 2100 detenuti a fronte di 1571 posti, ed il personale di polizia penitenziaria è costretto a svolgere turni di lavoro forzati e massacranti”.