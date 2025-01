Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Poggibonsi attento! La Fezzanese può creare problemi. Calderini indica la strada: "Serve una prova di maturità»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Una sfida che nasconde delle insidie. Ildovrà prestare attenzione a unadecisa a giocarsi le possibili chance che restano nella corsa alla permanenza inD girone E. Per i Leoni servirà dunque unadi carattere e determinazione, un po’ come domenica scorsa allo Stefano Lotti per centrare il successo in rimonta, 2-1, con il Trestina. Il tecnico Stefano(nella foto)ai Leoni lada seguire nella circostanza: "Unadie un buon impatto sulla partita": questi gli ingredienti richiesti dall’allenatore dei giallorossi al proprio gruppo. Un team che presenta degli interrogativi in sede di scelte nello schieramento, alla luce di qualche problema di tipo influenzale emerso negli ultimi giorni. Si attende la giornata di oggi, quindi, per il varo dello schieramento della sfida in programma allo stadio Buonriposo di Seravezza.