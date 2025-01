Oasport.it - Bolelli e Vavassori verso gli Australian Open: “L’obiettivo è diventare numeri 1 al mondo di doppio”

Simonee Andreahanno cominciato positivamente la nuova stagione e si presentano con ambizioni importanti al via degli2025, primo Major dell’anno. La coppia azzurra, reduce dal trionfo nell’ATP 250 di Adelaide, proverà a migliorare il risultato di un anno fa a Melbourne (sconfitta in finale contro Bopanna/Ebden) per risalire ulteriormente il ranking mondiale di.“Siamo molto contenti. La nostra idea era quella di prepararci al meglio per Melbourne e abbiamo usato il torneo di Adelaide per allenarci e mettere a punto della situazioni chiave del nostro gioco. Le ultime due partite sono state delle montagne russe: eravamo sempre sotto, abbiamo annullato match point. Partite diciamo più perse che vinte, ma siamo riusciti in qualche maniera a portarle a casa“, le sensazioni dialla vigilia dell’Happy Slam.