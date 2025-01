Ilrestodelcarlino.it - Baby rapinatori sulla corriera a Quattro Castella, tre gli arrestati

(Reggio Emilia), 12 gennaio 2025 – Sono tre i minorenniper aver picchiato, anche con un manganello, e rapinato due ragazzini sull’autobus che da Reggio conduce a. Emergono nuov particolari sul grave episodio di cui il Carlino ha riferito nell’edizione di venerdì. L’aggressione risale al novembre scorso, quando i carabinieri della stazione castellese riuscirono ad intercettare uno dei; a seguito di accurate indagini, i militari sono riusciti ad identificare anche i due complici. Nelle scorse ore gli stessi militari li hannoe applicato nei loro confronti la misura cautelare della permanenza in casa, emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Bologna su richiesta della Procura minorile; una identica misura era stata eseguita verso il giovane che venne arrestato in flagranza.