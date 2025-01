Ilrestodelcarlino.it - Azzannata dal suo cane: la salvano dalla finestra

Ancona, 12 gennaio 2025 - Anziana falconaresea una mano dal suo, salvata dai carabinieri che la fanno uscireper poi affidarla alle cure dei sanitari sopraggiunti sul posto. I fatti si sono consumati nella serata di venerdì, all’interno di un appartamento. Per circostanze ancora da chiarire, il pastore scozzese avrebbe improvvisamente morso l’82enne all’arto superiore, scatenando momenti di assoluto terrore e provocandole un forte dolore. È servito un duplice e provvidenziale intervento per aiutarla. Uno è quello di un passante che, avvertitestrada le grida di aiuto della donna, ha contattato i militari di pattuglia lungo le vie della città. L’altro, decisivo appunto, quello degli uomini Tenenza di Falconara, guidati dal comandante Andrea Ventresca. Accorsi in casa della signora, gli operatori dell’Arma hanno prontamente verificato che la stessa non fosse in grado di aprire la porta dell’abitazione in quanto il, dopo aver affondato i denti, le ringhiava e le impediva di uscire.