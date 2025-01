Panorama.it - Virus HPMV in arrivo dalla Cina. Niente allarmismi, solo attenzione

Leggi su Panorama.it

Dopo 5 anni dallo scoppio della pandemia da Covid-19, è comprensibile che, ancora, qualsiasi notizia di malattie incausi ansia e preoccupazione nelle comunità internazionali. Soprattutto se si tratta di unrespiratorio, come nel caso dell’epidemia da metapneumoumano (HMPV) che causa sintomi simili a influenza e raffreddore e che però può anche complicarsi in polmonite. Il, che appartiene alla famiglia Paramyxoviridae, nel genere Metapneumoha avuto una forte recrudescenza inalla fine del 2024, e proprio per questo motivo il 7 gennaio 2025 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha acceso un alert sull'aumento di queste infezioni nell'emisfero settentrionale. Ma -e questa è una buona notizia- l'non è un nuovo patogeno (come lo era il coronadel 2020) in quanto è stato identificato per la prima volta già nel 2001 in Olanda, causando un importante contagio per bambini, anziani e immuno-compromessi.