Lanazione.it - Vannetti scrive alla città: "Non mi lascio intimidere e continuerò a battermi"

Da Riccardo, capogruppo Pd al consiglio comunale di Colle. "Lettera apertamia. Care Colligiane, cari Colligiani. Qualche giorno fa, sui social, è andato in scena l’ennesimo attacco omofobomia persona. Come in altre occasioni, non è stato esplicito e diretto, ma in forma di battutine, allusioni, beceri doppi sensi e istigazionidenigrazione, esempio da manuale, oltre che di omofobia, anche di bullismo e mascolinità tossica. Ho sentito il dovere di denunciare l’accaduto, insieme ai partiti e ai movimenti politici che ho l’onore di rappresentare in Consiglio comunale, perché, in questo caso, a essere offesa e umiliata non è solo la mia persona, ma tutta la nostra comunità. Ogni volta che viene insultata, derisa o discriminata una persona per il suo orientamento sessuale o affettivo, per la sua pelle o la sua religione, viene intaccato il tessuto stesso della nostra comunità.