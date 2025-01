Sport.quotidiano.net - Testacoda al ’Benelli’. Ravenna-Sammaurese. I giallorossi per la vetta, i cesenati disperati

Leggi su Sport.quotidiano.net

Inaugurato alla grande il girone di ritorno col 3-0 corsaro al Lungobisenzio di Prato, iltorna domani a giocare fra le mura amiche. Al Benelli – fischio d’inizio alle 14.30 – sarà di scena il fanalino di coda, per unin piena regola. I, secondi della classe a -1 dalla capolista Forlì, sono reduci da 13 risultati utili consecutivi, fra cui ben 11 vittorie. Mister Marchionni, che vanta un bilancio personale di 10 vittorie e un pareggio (più le 3 vittorie di Coppa Italia che hanno portato ilin semifinale), comincia ad avere l’imbarazzo della scelta. L’arrivo di Ilari, immediatamente disponibile per la sfida di domani, ha infatti ampliato le opzioni sulla mediana. Il neo acquisto, sceso dal Lecco di Serie C, potrebbe trovare uno spazio fin da subito nei meccanismi del tecnico di Monterotondo.