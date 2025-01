Cultweb.it - Room, come finisce il dramma del 2015 con protagonista Brie Larson

Leggi su Cultweb.it

termina con Joy e suo figlio Jack che tornano a visitare la stanza dove sono stati segregati per quasi un decennio. Il bambino è pronto a vivere una nuova vita insieme a sua madre.Joy Newsome () è una ragazza che è stata rapita sette anni prima da Old Jack (Sean Bridgers), e che si trova segregata in una stanza chiusa da un codice di sicurezza. In seguito ai continui abusi dell’uomo, ella rimane incinta, dove dà alla luce il piccolo Jack (Jacob Tremblay). Passando i primi anni della sua vita in quello spazio angusto, al bambino viene raccontato che il mondo esterno è il cosmo, e che la televisione è una scatola magica.In prossimità del suo quinto compleanno, il piccolo inizia a fare molte domande sul mondo esterno alla madre, ma lei – in preda alla disperazione – smentisce tutto quello che gli ha raccontato negli anni precedenti.